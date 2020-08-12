Многодетная семья из Коломны получила субсидию и переехала в новый дом

Новый дом в четыре раза больше прежней квартиры. В той двушке Статовы прожили 14 лет и стали многодетной семьей, хотя изначально таких планов не было.

«Когда родился первый ребенок, я думала, что больше деток у меня не будет. Я думала, что если один ребенок, то вся любовь ему, но оказалось, что каждому- своя любовь», — говорит многодетная мама Татьяна Статова.

Источник фото: телеканал «360»

Расширить жилплощадь семейству помогла субсидия. Статовы подали заявку на участие в региональной госпрограмме «Жилище»: она рассчитана на многодетные и малоимущие семьи. Собрали документы и получили сертификат на 7,3 миллиона — как раз хватило на дом в тихом районе.

Источник фото: телеканал «360»

К таким масштабам никак не привыкнут: раньше шептались, чтобы не мешать соседям, теперь перекрикиваются с разных этажей и шутят, что теряют детей в таком огромном доме.

Теперь у каждого есть своя комната, впервые за всю жизнь семья может собраться за одним столом, а про утренние очереди в ванную забыли навсегда. И даже завели кошку.

Источник фото: телеканал «360»

«Еще у нас прекрасный балкон, на котором можно сидеть и любоваться пейзажем или небом в ночное время», — делятся счастливые новоселы.

Теперь осталось сделать ремонт — работы предстоит действительно много, а все остальное для полного счастья у них уже есть.