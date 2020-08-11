Налог на имущество многодетных семей предложили снизить

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития с предложением снизить размер имущественного налога для семей с тремя и более детьми. Инициативу уже поддержали в Госдуме и Общественной палате.

Об этом сообщила газета «Известия», в распоряжении которой оказалась копия документа. ОНФ предложил увеличить до 18 квадратных метров базу, не облагаемую налогом. Сейчас для определения льготы из общего метража вычитается кадастровая стоимость пяти квадратных метров квартиры и семи — частного дома.

«Мера позволит поддержать многодетные семьи в рамках национальной цели народосбережения, здоровья и благополучия людей», — заявил изданию автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

В Минэкономразвитии сообщили, что этот вопрос находится в компетенции Минфина. В министерстве финансов России сказали, что подобное предложение на рассмотрение не поступало. Тем более, что этот вопрос может быть решен органами местного самоуправления, которым разрешено устанавливать дополнительные налоговые льготы, увеличивать размеры налоговых вычетов для многодетных семей.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев сообщил «Известиям», что расширение метража на предоставление льгот позволит поддержать семьи в наступившей на фоне пандемии коронавируса кризисной ситуации и позволит им сэкономить несколько тысяч рублей. Это особенно важно и потому, что демографическая политика является одним из приоритетных направлений государства.

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило увеличить размер пособия на детей 3-7 лет в 2021 году 5,5 до 11–12 тысяч в месяц.