Почти 300 педагогов Подмосковья посетили мастер-классы и открытые уроки за два дня

Лучшие учителя и директора Подмосковья продолжают принимать участие в творческих поездках. Так, 22 и 23 августа на «методическом автобусе» прокатились почти 300 педагогов. Об этом рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«Почти 300 человек приняли участие с 22 по 23 августа в творческом путешествии лучших педагогов и директоров Подмосковья. На этот раз оно проходило в школах Балашихи и Мытищ», — рассказала вице-губернатор.

Для участников поездки провели мастер-классы, практические занятия и открытые уроки, которые помогут повысить профессиональные навыки, рассказала Ирина Каклюгина.

Проект «методический автобус» помогает педагогам обменяться опытом и оказать друг другу профессиональную помощь. Всего с 2018 года в нем поучаствовали свыше трех тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в школах Подмосковья начнут каждую неделю проводить линейки с поднятием флага и прослушиваем гимна России.