Подмосковье 14 августа 2023, 12:27 Почти 30 жителей аварийных домов Подмосковья расселили за неделю Минстрой МО

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Еще 11 аварийных помещений расселили по государственной программе в Подмосковье за неделю. Жители получили благоустроенные квартиры в новостройках в Мытищах, Рузе, Пушкино, Богородском округе и Одинцове. Им также выплатили выкупную стоимость за изымаемое жилье в аварийном доме.

Как рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья, общая площадь расселяемых домов превысила 500 квадратных метров. Новые квартиры получили 28 человек.

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Программу переселения из ветхих домов, получивших этот статус до 2017 года, планируют завершить до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе реализуют еще 13 проектов реновации.

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