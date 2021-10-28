Почти 30 подъездов отремонтируют в Реутове сверх нормы в этом году

В Реутове завершается годовая программа ремонта подъездов. Сейчас работы заканчиваются в 120 из них, полностью ремонт выполнят к декабрю, сообщил глава городского округа.

«Мы уже идем дальше. Видим те подъезды, которые требуют ремонта, и уже заходим дальше [плана]. В этом году, я думаю, мы успеем еще плюс 28 подъездов сделать сверх норматива», — сказал глава г. о. Реутов Станислав Каторов.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в подъездах установили новые системы освещения, покрасили стены и заменили напольное покрытие первых этажей. Сами жильцы принимают участие в ремонте — выбирают стиль и цвет стен подъезда.

«У нас по каждому подъезду созданы чаты домовые. Жители активно участвуют, на связи с управляющими компаниями», — добавил Станислав Каторов.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева полный ремонт подъездов нужно проводить не реже одного раза в пять лет.

«По плану на 2021 год в нашей управляющей компании 24 подъезда по плановому ремонту, выполнено на данный момент 19. И составляем уже график на 2022 год», — сказал генеральный директор ООО «РЭУ № 5» Сергей Башкатов.

Источник фото: телеканал «360»

В городском округе Реутов продолжается капитальный ремонт МКД. На данный момент он уже завершился в 53 домах.