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    28 октября 2021, 16:36

    Почти 30 подъездов отремонтируют в Реутове сверх нормы в этом году

    Годовая программа ремонта подъездов завершится в Реутове к декабрю

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В Реутове завершается годовая программа ремонта подъездов. Сейчас работы заканчиваются в 120 из них, полностью ремонт выполнят к декабрю, сообщил глава городского округа.

    Почти 30 подъездов отремонтируют в Реутове сверх нормы в этом году | Изображение 1

    «Мы уже идем дальше. Видим те подъезды, которые требуют ремонта, и уже заходим дальше [плана]. В этом году, я думаю, мы успеем еще плюс 28 подъездов сделать сверх норматива», — сказал глава г. о. Реутов Станислав Каторов.

    Почти 30 подъездов отремонтируют в Реутове сверх нормы в этом году | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас в подъездах установили новые системы освещения, покрасили стены и заменили напольное покрытие первых этажей. Сами жильцы принимают участие в ремонте — выбирают стиль и цвет стен подъезда.

    «У нас по каждому подъезду созданы чаты домовые. Жители активно участвуют, на связи с управляющими компаниями», — добавил Станислав Каторов.

    Почти 30 подъездов отремонтируют в Реутове сверх нормы в этом году | Изображение 3

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева полный ремонт подъездов нужно проводить не реже одного раза в пять лет.

    «По плану на 2021 год в нашей управляющей компании 24 подъезда по плановому ремонту, выполнено на данный момент 19. И составляем уже график на 2022 год», — сказал генеральный директор ООО «РЭУ № 5» Сергей Башкатов.

    Почти 30 подъездов отремонтируют в Реутове сверх нормы в этом году | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    В городском округе Реутов продолжается капитальный ремонт МКД. На данный момент он уже завершился в 53 домах.