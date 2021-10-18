Более 9 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье по губернаторской программе

В Московской области реализуют масштабную программу губернатора «Мой подъезд». По ней в регионе уже отремонтировали более девяти тысяч подъездов.

Задача программы, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, заключается в улучшении качества жизни жителей области и приведении подъездов к внешнему виду, отвечающему пожеланиям проживающих в многоквартирных домах.

В 2021 году министерство и вместе с муниципальными образованиями региона запланировало ремонт порядка 13 тысяч подъездов. На сегодня ремонт сделали уже в около 9,1 тысячи из них. Это свыше 74% от общего объема программы.

«Судя по тому, что ремонтные работы реализуются в активном темпе, то объекты все объекты будут сданы установленные сроки», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Программу «Мой подъезд» запустили с 2016 года. За этот период в Подмосковье отремонтировали более 91 тысячи подъездов. Участие в ней добровольное и происходит по решению собственников жилья.

Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями многоквартирных домов, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов и перил.