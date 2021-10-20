Программу капитального ремонта подъездов Балашихи выполнили более чем на 70%

Балашиха оказалась одним из лидеров Подмосковья по выполнению губернаторской программы капитального ремонта подъездов. Это отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Источник фото: Евгений Дудин

По его словам, программу выполнили уже более чем на 70%.

Балашиха — один из подмосковных лидеров губернаторской программы капитального ремонта подъездов Антон Велиховский.

Большое обновление уже затронуло и микрорайон Новский — там в этом году отремонтировали 16 подъездов в восьми домах.

Источник фото: Евгений Дудин

«Ремонт выполнен очень качественно. По желанию жителей подбирали краски и материалы. Я общался с жителями этих домов. Они остались довольны», — сказал Велиховский.

В подъездах улучшили двери, козырьки, покраску стен, плитку. Кроме того, установили пластиковые окна.

Качество воды в Новском

Министр ЖКХ проверил качество воды в социальных объектах микрорайона, которое стало лучше в августе этого года.

Источник фото: Евгений Дудин

Летом здесь заменили водовод длиной почти два километра. Жилые дома обеспечили чистой водой благодаря прокладке трубопровода к новому водозаборному узлу, расположенному в микрорайоне Сакраменто.

Важно отметить, что квартал Новский не такой большой по численности населения, однако, к сожалению, до последнего времени здесь люди могли пользоваться только технической водой. И им приходилось тратить средства на покупку питьевой Антон Велиховский.

Источник фото: Евгений Дудин

Благодаря проведенному водоводу все дома, включая детский сад, получили чистую воду, отметил Велиховский.