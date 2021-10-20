Программу капитального ремонта подъездов Балашихи выполнили более чем на 70%
Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский назвал Балашиху одним из лидеров по губернаторской программе ремонта подъездов
Балашиха оказалась одним из лидеров Подмосковья по выполнению губернаторской программы капитального ремонта подъездов. Это отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.
По его словам, программу выполнили уже более чем на 70%.
Балашиха — один из подмосковных лидеров губернаторской программы капитального ремонта подъездов
Большое обновление уже затронуло и микрорайон Новский — там в этом году отремонтировали 16 подъездов в восьми домах.
«Ремонт выполнен очень качественно. По желанию жителей подбирали краски и материалы. Я общался с жителями этих домов. Они остались довольны», — сказал Велиховский.
В подъездах улучшили двери, козырьки, покраску стен, плитку. Кроме того, установили пластиковые окна.
Качество воды в Новском
Министр ЖКХ проверил качество воды в социальных объектах микрорайона, которое стало лучше в августе этого года.
Летом здесь заменили водовод длиной почти два километра. Жилые дома обеспечили чистой водой благодаря прокладке трубопровода к новому водозаборному узлу, расположенному в микрорайоне Сакраменто.
Важно отметить, что квартал Новский не такой большой по численности населения, однако, к сожалению, до последнего времени здесь люди могли пользоваться только технической водой. И им приходилось тратить средства на покупку питьевой
Благодаря проведенному водоводу все дома, включая детский сад, получили чистую воду, отметил Велиховский.