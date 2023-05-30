Подмосковье 30 мая 2023, 15:09 Почти 3 тысячи человек прошли квест с поиском секретных слов на «Библионочи» в Подмосковье Московская губернская универсальная библиотека

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Квест «Ночной дозор» прошел в Подмосковье в рамках акции «Библионочь». В нем поучаствовали почти три тысячи человек.

Минкультуры и туризма Подмосковья рассказало, что для участия в квесте нужно было зарегистрироваться на сайте, а затем — зайти в любую библиотеку региона и найти афишу. Рядом с ней находилась задание, которое нужно было выполнить, чтобы найти секретное слово. Его нужно было ввести в личном кабинете на сайте. Для победы нужно было найти как можно больше слов.

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Организаторы определят 300 победители сегодня. Они смогут получить приглашение на встречу с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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