Пассажиры-льготники совершили более 49 млн поездок в общественном транспорте Подмосковья в этом году

Льготные категории пассажиров совершили с начала года около 49 миллионов поездок на общественном транспорте Подмосковья — как регулярном, так и коммерческом. Более 1,5 миллиона пассажиров использовали социальную карту Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Самой большой категорией пассажиров-льготников стали пенсионеры. Их оказалось почти 400 тысяч человек, и совершили они 17 миллионов поездок. На втором месте по численности оказались ветераны труда Московской области с 7,5 миллиона поездок. Доля поездок детей из многодетных семей составила 6% от всех льготных категорий. Они воспользовались общественным транспортом Московской области три миллиона раз.

«С 2022 года на всех маршрутах областных перевозчиков предоставляются льготы на проезд отдельным категориям граждан по социальным картам Подмосковья и скидки на проезд по транспортным картам. С момента запуска проекта на коммерческих маршрутах мы увидели, насколько это востребовано среди пассажиров. Пассажиропоток на этих маршрутах с начала года увеличился на 42% за счет льготных категорий граждан», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Она отметила, что сотрудники пассажирской инспекции ежедневно проверяют работу терминалов оплаты и предоставление льготы пассажирам на подмосковных маршрутах.

Источник фото: телеканал «360»

Лидерами среди городских округов по количеству поездок по социальным картам стали Балашиха (2,8 миллиона поездок), Коломна (2,8 миллиона поездок), Подольск (2,7 миллиона поездок). Здесь чаще всего льготой на проезд пользовались пенсионеры по возрасту.

Бесплатный проезд по социальной карте Московской области стал доступен на коммерческих маршрутах Подмосковья с 1 января этого года. Первоначально это правило действовало в качестве эксперимента в пяти городских округах: Одинцове, Люберцах, Чехове, Ленинском и Наро-Фоминске. Губернатор Московской области Андрей Воробьев счел эксперимент удачным и предложил распространить его на весь регион.

«Раньше жители вынуждены были ждать автобуса, чаще всего „Мострансавто“. А сегодня в ряде муниципалитетов эксперимент показывает, насколько позитивно, удобно пользоваться вот этим льготным проездом», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме бесплатного проезда по социальной карте жители Московской области могут сэкономить на проезде за счет предложений карты «Стрелка». У нее есть специальные льготные тарифы, а также система лояльности. Скидка может составить от семи до 35%. Для молодежи есть специальная «Стрелка учащегося», по ней скидка за проезд составит от 50 до 99%. Кроме того, в общественном транспорте Московской области действует правило: если терминал не работает, то пассажир едет бесплатно.