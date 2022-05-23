Почти 200 жителей Котельников приняли участие в легкоатлетическом забеге

В Котельниках любители спорта собрались в Кузьминском лесопарке, чтобы принять участие в легкоатлетическом забеге. Женщины и девочки бежали 1300 метров, а мужчинам и мальчикам пришлось преодолеть целых 1,8 километра.

«Я в прошлом году бегал по 10 километров в маске. Это мне помогло, несмотря на то, что я в этом году не бегал вообще. Нужно надеяться не на краткосрочную перспективу, а на долгосрочную. И тогда все получится», — сказал участник забега Ганбар Гусейнов.

В забеге участвовали целыми семьями. Например, в семье Бабенко занимаются спортом абсолютно все — зимой катаются на лыжах, летом бегают в парке.

«Спорт — это мотивация к жизни. Спорт — это все наверное», — поделилась участница забега Наталья Бабенко.

В забеге смогли принять участие все желающие, не было никаких возрастных ограничений. Основная идея мероприятия даже не само соревнование, а продвижение массового спорта, единство и готовность преодолевать любые преграды. После финиша каждому участнику вручили памятную медаль.

«Котельники всегда жили, живут и будут жить спортом. И все мероприятия, которые мы проводим — либо это забег летом, либо это лыжня зимой — жители всегда с удовольствием приходят на все эти мероприятия и участвуют», — отметил глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

Организаторы уверены, что прошедший забег стал настоящим праздником для всех.

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