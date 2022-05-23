Крупнейший в мире полумарафон «Забег.РФ» прошел во всех регионах России

Полумарафон «Забег.РФ» начался сегодня в России. На старт для одновременной пробежки вышли 120 тысяч участников во всех регионах. Это самое крупное соревнование такого рода в мире.

В Москве местом для старта стала площадь Кремля. Каждый из участников полумарафона мог выбрать свою дистанцию: один, пять, 10 или максимальную 21,1 километра.

Как отметил бегун Николай Филиппов, бежать по асфальтированным дорогам столицы достаточно тяжело, но трудности его не пугают.

«Это хорошо, что тяжело. В таких экстремальных условиях по Москве, красивому городу, пробежались отлично. Погода еще классная, все замечательно», — отметил он.

Руководитель организационного комитета полумарафона «Забег.РФ» Ксения Шойгу назвала полумарафон соревнованием, которое объединяет всех жителей страны.

«Я надеюсь, что люди увидят, что вся страна бежит. Это, на мой взгляд, очень объединяющая вещь. Когда все в единый момент бегут одну и ту же дистанцию. И они понимают, что их еще и видит кто-то. Чего еще желать», — подчеркнула она.

Перед выходом на старт участники приняли участие в разминке под руководством профессиональных тренеров. Настроение и командный дух соревнований обеспечил медиахолдинг MAER, разместивший на медиафасадах Москвы и других регионах афишу полумарафона.

Генеральный директор компании Константин Майор не остался в стороне и тоже вышел для участия в полумарафоне.

«Я каждое утро бегаю по часу в день. Для меня пробежка — это начало дня. Такое мое доброе утро. На самом деле я стартую обычно очень быстро, потом выбираю для себя вот такой средний темп и до конца дохожу уже с таким хорошим настроением», — признался он.

Победителем московского забега в полумарафоне стал триатлонист Дмитрий Полянский. Свою дистанцию он преодолел за один час девять минут и 43 секунды. Среди женщин первой к финишу пришла Александра Бородинова с результатом один час семнадцать минут и 54 секунды.

Результаты забега важны не только для награждения медалями победителей. По ним выберут беговую столицу России 2022 года. В прошлом году этот титул завоевал Санкт-Петербург.