Более 1200 человек пробежали полумарафон в Зарайске

В 85 регионах России 22 мая прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Он прошел уже в шестой раз и объединил любителей бега от Камчатки до Калининграда.

Одновременно на старт вышли 150 тысяч человек в 85 городах и 11 часовых поясах страны. Впервые Всероссийский полумарафон состоялся в Москве. В столице бежали более 15 тысяч человек.

«Вся наша команда почувствовала невероятную гордость, когда мы увидели огромное количество участников, которые хотят к нам присоединиться. Великолепная погода, много бега, огромное количество болельщиков, которые будут поддерживать на трассе. Надеюсь, что в следующем году „Забег.РФ“ станет уже международным», — поделилась эмоциями руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

В Подмосковье центральной площадкой забега стал Зарайск. Здесь бежали 1200 участников. Мероприятие посетили 5000 гостей и жителей Подмосковья.

«„Забег.РФ“ — одно из самых масштабных спортивных событий в стране, которое вызывает живой интерес как у профессиональных спортсменов, так и у любителей. В этом году общий старт забега объединил 85 регионов страны. Маршрут в Зарайске проходит по знаковым историческим местам. Все участники смогут не только побороться за результат, но и насладиться прекрасными видами города», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Маршрут полумарафона пролегает по известным достопримечательностям города: Зарайский кремль, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, водонапорная башня 1916 года, церковь Ильи Пророка, церковь Троицы Живоначальной в Зарайске.

Участие в забеге абсолютно бесплатное. Вдоль трассы оборудовали пункты питания, а до или после старта участники могли обратиться к профессиональным массажистам. После финиша каждый участник мог посетить экскурсию в Зарайский кремль и на знаменитую водонапорную башню.