Почти 200 жителей аварийных домов Подмосковья переселили за неделю

Еще 192 человека переехали в новые квартиры из аварийного жилья Подмосковья на прошлой неделе. Они жили в 74 домах девяти городских округов, рассказал министр областного стройкомплекса Владимир Локтев.

Расселенные аварийные дома находились в Мытищах, Пущине, Луховицах, Шатуре, Волоколамске, Пушкинском, Сергиевом Посаде, Талдоме и Одинцове.

«Жители переехали в благоустроенные квартиры в новостройках, некоторым выплачена выкупная стоимость за аварийное помещение», — рассказал Владимир Локтев.

Общая площадь расселенных на прошлой неделе домов — более 2,6 тысячи квадратных метров. Их жителей переселили по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет бюджетных средств.

Ранее Владимир Локтев сообщил губернатору Андрею Воробьеву, что программу переселения аварийного жилья планируют полностью завершить до конца 2023 года.