Почти 20 участков дорог отремонтируют до конца года в Люберцах

Еще 18 участков дорог отремонтируют в Люберцах до конца года. Их протяженность — 8,4 километра. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Среди них одна региональная дорога. Это Москва — Жуковский — станция Люберцы. Остальные — муниципальные.

Например, работы пройдут на улицах 1-й Первомайской, Малой Кореневской, Кольцова, Осипенко, Гаражной, Карла Либкнехта, Никитина и не только.

За этот год в Подмосковье отремонтируют свыше 800 участков дорог. Их общая протяженность — около 1,1 тысячи километров.

При этом 34% из них приведут в порядок благодаря участию жителей в голосовании на портале «Добродел». Это около 280 участков дорог.

За апрель и май в Подмосковье исправят основное количество дорожных дефектов после затяжной зимы. С начала месяца уже устранили более 39 тысяч ям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что нужен марш-бросок по уборке дорог после зимы.