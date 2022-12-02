Подмосковье 02 декабря 2022, 09:45 Почти 2 тысячи заявок подали на премию «Мы рядом. Доброе дело» в Подмосковье

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Итоги премии «Мы рядом. Доброе дело» подведут в Подмосковье. Кампания продлилась с 22 по 28 ноября, за это время заявки подали почти две тысяч человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы проводим Премию с 2013-го, чтобы отмечать инициативных и неравнодушных людей, тех, кто предлагает идеи и воплощает их, несет добро, вкладывая душу в наше родное Подмосковье», — сказал глава региона.

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В этом году премию посвятили спецоперации — людям, которые героически проявили себя на передовой и в тылу. Больше всего заявок пришло из Люберец, Раменского и Одинцова. Призовой фонд составил 60 миллионов рублей, их разделят между 120 победителями, сказал губернатор.

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На премии отметят бойцов, военкоров, волонтеров и активистов. Зампред правительства Вячеслав Духин сказал, что заявки подали добровольцы, которые занимаются сбором гуманитарной помощи. Так, Елена Жарова из Балашихи вместе с единомышленниками смогла отправить свыше 100 тонн груза.

Другими участниками стали военкор ВГТРК из Монино Александр Сладков, которые неоднократно был в горячих точках, а также журналистка Ирина Сокирко, которая была ранена в Мариуполе.

Среди участников и родственники военных. Например, майор ВВС в отставке Николай Осокин из Орехово-Зуева. Его сын спал трех товарищей ценой собственной жизни и посмертно получил звание героя России. Теперь его отец собирается создать Фонд помощи мобилизованным округа.

В состав жюри войду Андрей Медведев, Маргарита Симоньян, Николай Басков, Игорь Бутман и другие деятели. Каждый победитель получит 500 тысяч рублей.

Ранее Андрей Воробьев встретился с женами военных из Наро-Фоминска. Он обсудил с ними меры поддержки и пообещал помочь в решении проблем с медициной и ЖКХ в военном городке.

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