Подмосковье 30 ноября 2022, 15:48 Воробьев обсудил с женами военных из Наро-Фоминска реализацию мер соцподдержки Губернатор Воробьев пообещал женам военных из Наро-Фоминска решить проблемы с медициной

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Военнослужащие из Московской области продолжают отдавать долг Родине в зоне СВО. Пока они находятся на передовой, их ждут жены, которые усердно хранят домашний очаг. С ними в Наро-Фоминске встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пообещал помочь решить проблемы с медициной, отоплением и льготами.

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«Я хочу пожелать вам и вашим семьям, чтобы вопросы быта были самыми большими проблемами, которые мы должны решать», — сказал Андрей Воробьев.

Во время общения с губернатором супруги военных рассказали ему о жизни в ожидании мужей. Кроме того, они поделились проблемами, с которыми пришлось столкнуться.

Медицина

Одной из таких оказалась медицина — педиатр в военном городке обслуживает сразу несколько населенных пунктов и не успевает принимать всех юных пациентов. Кроме того, в филиале детской поликлиники не берут анализы, а некоторые кабинеты закрыты из-за проблем с отоплением. Все эти вопросы глава региона пообещал решить в максимально краткие сроки.

Льготы

Военнослужащим пообещали помочь в получении льгот по квартплате. По закону 50% компенсации могут получить ветераны боевых действий, однако супруги сообщили, что мужья не могут получить их из-за того, что место прописки не соответствует месту проживания. В городок пришлют человека, который примет документы и поможет решить эту проблему, отметил Воробьев.

Кроме того, семьи военных из действующего состава не получают льготы, принятые для мобилизованных в Подмосковье. Это бесплатное питание в школах, занятия в кружках для детей и прочая поддержка. В этом губернатор также пообещал оказать содействие.

ЖКХ

Сейчас семьи проживают в служебных квартирах в военном городке. Проблем с домами было немало, однако их постарались решить оперативно — наладили работу отопления, установили уличное освещение, организовали уборку подъездов, отремонтировали детскую площадку и лифты. Также по их просьбе в домах установят пандусы для удобного спуска колясок.

Ремонт клуба

Одна из супруг военных рассказала, что в детстве также жила в военном городке и ходила в досуговый центр, где устраивали мероприятия и проводили кружки.

В Наро-Фоминске такой объект тоже есть, но сейчас его закрыли из-за протечки кровли и внесли в программу капремонта. Губернатор пообещал повлиять на ускорение работ, чтобы дети могли заниматься хобби недалеко от дома в свободное время.

Кроме того, жены поблагодарили главу региона за проведенный весной концерт. По их словам, мероприятие помогло им развеяться и отвлечься. Андрей Воробьев заявил, что такие мероприятия продолжат проводить, если возникнет такая необходимость.

Желательно все, что мы делаем, делать в согласованном режиме, сообща, чтобы ничего не было притворного, неестественного и нелепого. Для этого нужно общаться, что мы и делаем Андрей Воробьев.

Гуманитарная помощь

В связи с надвигающимися холодами губернатор пообещал отправить на передовую теплогенераторы. По словам супруг военнослужащих, еды и одежды на фронте хватает, а вот условия жизни в преддверии зимы стоит немного улучшить.

«Наши мужья попросили поблагодарить вас, сказать большое спасибо, что вы нам помогаете, поддерживаете в столь трудный час. Та же гуманитарная помощь, просто какие-то добрые слова. Просто доброе слово в тяжелую минуту очень бодрит», — сказала одна из женщин.

Андрей Воробьев отметил важность регулярных бесед с жителями. Именно это помогает узнавать, в чем нуждаются люди. Губернатор поблагодарил жен военных за искренность и открытость, а также пообещал решить все их проблемы.

Я хочу вас поблагодарить и сказать, что это — святая обязанность для меня и Романа Львовича, главы Наро-Фоминска, все это делать. Всегда в этой жизни важно иметь право приехать второй раз и в глаза посмотреть Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки семей мобилизованных. Он назвал это приоритетным направлением региона.

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