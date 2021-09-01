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    01 сентября 2021, 18:44

    Почти 2 тысячи первоклассников сели за парты школ в Воскресенске

    Анастасия Аброськина, Анастасия Соловьева

    Почти две тысячи первоклассников сели за парты школ городского округа Воскресенск 1 сентября. Все линейки в Подмосковье были очными. По традиции 11-классники сказали напутственные слова самым юным ученикам.

    Почти 2 тысячи первоклассников сели за парты школ в Воскресенске | Изображение 1Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

    Глава округа Артур Болотников поздравил ребят с 1 Сентября вместе с министром сельского хозяйства Московской области Сергеем Воскресенским. Праздник состоялся с соблюдением всех мер безопасности.

    Сегодня замечательный день — День знаний. И у нас 28 учреждений приняли 16 тысяч ребят

    Артур Болотников.

    У каждого образовательного центра свои особенности. В школе № 4, например, есть специальные медицинские классы.

    Почти 2 тысячи первоклассников сели за парты школ в Воскресенске | Изображение 2Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

    Помимо основной программы, углубленно изучают биологию и химию. Лекции приезжают читать педагоги исследовательского медицинского университета имени Пирогова.

    По итогам прошлого года школа стала лучшей в Центральном федеральном округе по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России на медицинский факультет.

    Медицинский уклон этой школы говорит о том, что дети будут не только медиками, но и, возможно, фармацевтами и ветеринарами

    Сергей Воскресенский.
    Почти 2 тысячи первоклассников сели за парты школ в Воскресенске | Изображение 3Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

    По его словам, главное, чтобы ребята возвращались обратно в свои города после окончания вузов и помогали спасать жизни в Подмосковье.

    «Для этого правительство Подмосковья делает все: развивает школы, современные поликлиники, ФАП и благоустраивает города», — подытожил Воскресенский.