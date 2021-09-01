Почти 2 тысячи первоклассников сели за парты школ в Воскресенске

Почти две тысячи первоклассников сели за парты школ городского округа Воскресенск 1 сентября. Все линейки в Подмосковье были очными. По традиции 11-классники сказали напутственные слова самым юным ученикам.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Глава округа Артур Болотников поздравил ребят с 1 Сентября вместе с министром сельского хозяйства Московской области Сергеем Воскресенским. Праздник состоялся с соблюдением всех мер безопасности.

Сегодня замечательный день — День знаний. И у нас 28 учреждений приняли 16 тысяч ребят Артур Болотников.

У каждого образовательного центра свои особенности. В школе № 4, например, есть специальные медицинские классы.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Помимо основной программы, углубленно изучают биологию и химию. Лекции приезжают читать педагоги исследовательского медицинского университета имени Пирогова.

По итогам прошлого года школа стала лучшей в Центральном федеральном округе по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России на медицинский факультет.

Медицинский уклон этой школы говорит о том, что дети будут не только медиками, но и, возможно, фармацевтами и ветеринарами Сергей Воскресенский.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

По его словам, главное, чтобы ребята возвращались обратно в свои города после окончания вузов и помогали спасать жизни в Подмосковье.

«Для этого правительство Подмосковья делает все: развивает школы, современные поликлиники, ФАП и благоустраивает города», — подытожил Воскресенский.