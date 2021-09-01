Жемчужина для одаренных детей. Новый корпус при физтех-лицее в Долгопрудном примет сотни ребят в 2022 году

Уже осенью следующего года в новый корпус начальной школы при подмосковном Физтех-лицее имени Капицы придут сотни ребят. Сегодня его строительство в самом разгаре. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину.

Новый корпус сможет вместить 425 школьников. Вместе с ним в Долгопрудном строят уникальный детский технопарк и кампус для проживания на 200 мест.

Сам физтех-лицей часто называют подмосковным Кембриджем, где очень высокий конкурс для зачисления учеников.

Здесь учатся ребята из 47 регионов. Это очень одаренные дети. Они дружат с математикой, с физикой. Они и творчески одаренные. Да, так бывает. Я знаю людей, которые и математику знают, и на музыкальных инструментах играют, и рисуют Андрей Воробьев.

Завершить строительство нового корпуса планируют в августе следующего года, а технопарка и кампуса — летом 2023-го. Все работы выполняют по президентскому проекту «Образование».

Директор лицея Марина Машкова поблагодарила за проекты и отметила, что это место объединило не только учеников со всей страны, но и преподавателей.

«Михаил Владимирович, разрешите попросить вас передать слова благодарности Владимиру Владимировичу, который поддержал этот проект. Я знаю, Андрей Юрьевич был у него. Проект был поддержан в рамках федеральной программы. Спасибо большое, потому что это действительно будет не только жемчужина Московской области, но и всей страны», — сказала она.

По ее словам, в технопарке разместят свыше 60 лабораторий, где ребята смогут посещать практические занятия. Машкова подчеркнула, что педагоги, дети и их родители ждут открытия корпуса.

Символично, что этот год объявлен годом науки и технологий. Могу только поздравить нас всех с этим и пожелать удачи, чтобы все получилось вовремя Михаил Мишустин.

Губернатор Московской области вспомнил о том, как когда-то пришел к президенту с инициативой о строительстве корпуса, технопарка и кампуса.

«Президент ее поддержал. Когда я к вам пришел, вы тоже дали команду министру. И сегодня мы имеем такую ситуацию, когда 1 сентября следующего года уже сотни ребят пойдут в начальную школу», — отметил Андрей Воробьев.

Он добавил, что правительство региона активно сотрудничает с образовательным центром «Сириус» в Сочи. И новые корпуса в Долгопрудном построят с опорой на такую же модель обучения.

Это модель „Сириуса“. Мы тесно сотрудничаем. Вот это партнерство, коллаборация такая дают очень хорошие результаты Андрей Воробьев.

Воробьев отметил, что для работы в физтех-лицее ищут лучших учителей, а выпускники поступают в ведущие технические вузы страны.