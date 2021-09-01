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    01 сентября 2021, 14:24

    Жемчужина для одаренных детей. Новый корпус при физтех-лицее в Долгопрудном примет сотни ребят в 2022 году

    Анастасия Аброськина

    Уже осенью следующего года в новый корпус начальной школы при подмосковном Физтех-лицее имени Капицы придут сотни ребят. Сегодня его строительство в самом разгаре. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину.

    Жемчужина для одаренных детей. Новый корпус при физтех-лицее в Долгопрудном примет сотни ребят в 2022 году | Изображение 1

    Новый корпус сможет вместить 425 школьников. Вместе с ним в Долгопрудном строят уникальный детский технопарк и кампус для проживания на 200 мест.

    Сам физтех-лицей часто называют подмосковным Кембриджем, где очень высокий конкурс для зачисления учеников.

    Здесь учатся ребята из 47 регионов. Это очень одаренные дети. Они дружат с математикой, с физикой. Они и творчески одаренные. Да, так бывает. Я знаю людей, которые и математику знают, и на музыкальных инструментах играют, и рисуют

    Андрей Воробьев.

    Завершить строительство нового корпуса планируют в августе следующего года, а технопарка и кампуса — летом 2023-го. Все работы выполняют по президентскому проекту «Образование».

    Жемчужина для одаренных детей. Новый корпус при физтех-лицее в Долгопрудном примет сотни ребят в 2022 году | Изображение 2

    Директор лицея Марина Машкова поблагодарила за проекты и отметила, что это место объединило не только учеников со всей страны, но и преподавателей.

    «Михаил Владимирович, разрешите попросить вас передать слова благодарности Владимиру Владимировичу, который поддержал этот проект. Я знаю, Андрей Юрьевич был у него. Проект был поддержан в рамках федеральной программы. Спасибо большое, потому что это действительно будет не только жемчужина Московской области, но и всей страны», — сказала она.

    Жемчужина для одаренных детей. Новый корпус при физтех-лицее в Долгопрудном примет сотни ребят в 2022 году | Изображение 3

    По ее словам, в технопарке разместят свыше 60 лабораторий, где ребята смогут посещать практические занятия. Машкова подчеркнула, что педагоги, дети и их родители ждут открытия корпуса.

    Символично, что этот год объявлен годом науки и технологий. Могу только поздравить нас всех с этим и пожелать удачи, чтобы все получилось вовремя

    Михаил Мишустин.

    Губернатор Московской области вспомнил о том, как когда-то пришел к президенту с инициативой о строительстве корпуса, технопарка и кампуса.

    Жемчужина для одаренных детей. Новый корпус при физтех-лицее в Долгопрудном примет сотни ребят в 2022 году | Изображение 4

    «Президент ее поддержал. Когда я к вам пришел, вы тоже дали команду министру. И сегодня мы имеем такую ситуацию, когда 1 сентября следующего года уже сотни ребят пойдут в начальную школу», — отметил Андрей Воробьев.

    Он добавил, что правительство региона активно сотрудничает с образовательным центром «Сириус» в Сочи. И новые корпуса в Долгопрудном построят с опорой на такую же модель обучения.

    Это модель „Сириуса“. Мы тесно сотрудничаем. Вот это партнерство, коллаборация такая дают очень хорошие результаты

    Андрей Воробьев.
    Жемчужина для одаренных детей. Новый корпус при физтех-лицее в Долгопрудном примет сотни ребят в 2022 году | Изображение 5

    Воробьев отметил, что для работы в физтех-лицее ищут лучших учителей, а выпускники поступают в ведущие технические вузы страны.