Почти 2 тысячи администраторов поликлиник Подмосковья прошли тренинг по бесконфликтному общению

Тренинг по эффективному общению с пациентами прошли около 1,9 тысячи администраторов поликлиник Подмосковья с начала года. Они были направлены на то, чтобы научить работников здравоохранения быть доброжелательными, коммуникабельными и стрессоустойчивыми. Об этом сообщила первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

Как отметила зампред, администраторы — это первые, кто встречает пациентов в поликлинике. Для них важно уметь корректно помочь человеку решить его проблему.

«Именно поэтому мы продолжаем обучать администраторов коммуникативным навыкам при общении. Очные тренинги уже прошли порядка 1,9 тысячи администраторов поликлиник и около 4,2 тысячи прошли дистанционный курс», — рассказала Светлана Стригункова.

Преподавателями стали специалисты Московского областного научно-исследовательского института имени М. Ф. Владимирского.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации подмосковных стационаров. Ее запустят осенью этого года.