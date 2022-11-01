Почти 2 миллиона жителей прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 11:34 Почти 2 миллиона жителей прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье с начала года

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Комплексные медицинские осмотры в поликлиниках прошли свыше двух миллионов жителей Подмосковья. Это позволило выявить на ранней стадии более 80 тысяч заболеваний, в том числе больше двух тысяч случаев онкологии.

Из двух миллионов, сделавших полные обследования здоровья в этом году, 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию. Остальные побывали на профосмотрах.

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«Регулярная проверка здоровья позволяет своевременно обнаружить различные заболевания, начать лечение и предотвратить их дальнейшее развитие», — отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. По ее словам, в этом году у прошедших обследования было впервые выявлено более 80 тысяч заболеваний, в том числе почти 2,3 тысячи случаев онкологии.

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Пройти диспансеризацию может каждый житель Московской области. Для этого нужно обратиться в свою поликлинику с паспортом и полисом. Записаться на диспансеризацию можно и на региональном портале государственных услуг, а также по номеру телефона 122.

В Подмосковье продолжается реализация программы по ремонту медорганизаций. С января в регионе привели в порядок 26 поликлиник, ФАП, амбулаторий и стационаров. До конца декабря отремонтируют еще 22 объекта. Вместе с тем ведется создание новых учреждений здравоохранения. Так, в октябре губернатору Андрею Воробьеву сообщили о ходе строительства новой поликлиники в Сергиевом Посаде. Ее построят раньше намеченного срока. Планируется, что первых пациентов здесь примут уже в конце следующего года.