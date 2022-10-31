Почти 40 объектов медицины отремонтировали в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 10:50 Почти 40 объектов медицины отремонтировали в Подмосковье с начала года

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Большая программа по ремонту медицинских организаций продолжается в Подмосковье. С начала года привели в порядок 36 поликлиник, амбулаторий, ФАП, стационаров и постов скорой помощи.

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В зданиях заменили окна и двери, привели в порядок инженерные системы, выполнили косметический ремонт. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что на эти работы было выделено порядка 500 миллионов рублей.

Приведены в порядок объекты здравоохранения в Коломне, Пушкино, Истре, Клину, Ступине и других городах Подмосковья. В регионе уже запущена вторая очередь текущего ремонта. Работы пройдут еще по 22 адресам. Завершить их планируется до конца этого года.

В октябре губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву сообщили о ходе строительства новой поликлиники в Сергиевом Посаде. Ее построят раньше намеченного срока. Планируется, что первых пациентов здесь примут уже в конце следующего года.