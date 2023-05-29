Подмосковье 29 мая 2023, 14:41 Почти 190 гектаров леса расчистили от борщевика в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Работы по борьбе с борщевиков Сосновского в лесах стартовали в Подмосковье. Их проводят путем окашивания. Работы по избавлению от сорняка завершили почти на 30%.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, для проведения работ регион заключил пять госконтрактов.

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«С середины прошлой недели специалисты лесного хозяйства приступили к выполнению первого этапа по уничтожению опасного сорняка. Площадь, пройденная работами, составила 189,33 га или 29,2% от плана», - сказал он.

Работы проводят на участках, включенных в Реестр ранее не обследованных площадей. Первые покосы провели в 12 лесничествах, среди которых Ступинское, Подольское, Истринское и Бородинское.

Жители могут сообщить о местах произрастания борщевика через портал «Добродел» или по заявке в лесничество.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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