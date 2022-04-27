Почти 15 километров дорог отремонтируют в Балашихе до конца года

Еще 20 участков дорог отремонтируют до конца года в Балашихе. Их общая протяженность превысит 14,5 километра.

В Балашихе проведут ремонт двух участков на региональной дороге «Носовихинское шоссе — Черное — Федурново». Их включили в план ремонта по итогам голосования на «Доброделе».

Также в программе ремонта 18 участков муниципальных автодорог. Три из них тоже включили после голосования на портале «Добродел» — это улица Магистральная в микрорайоне Кучино, улицы Окольная и Спокойная в Салтыковке.

Всего в Балашихе отремонтируют 14,521 километра дорог. Ремонт будут проводить при софинансировании из Дорожного фонда Московской области.

На территории Подмосковья в текущем году в общей сложности будет отремонтировано более 800 участков дорог общей протяженностью 1,1 тысячи километров.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах, которые запланированы на 2022 год.