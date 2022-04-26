Свыше 11 километров дорог отремонтируют в Домодедове в 2022 году

В городском округе Домодедово произведут ремонт дорог общей протяженностью более 11 километров в 2022 году. Четыре из девяти участков дорог были добавлены в план ремонта по итогам голосования на «Доброделе».

Из региональных дорог в программу ремонта в Домодедове попали участки «Востряково — Буняково» и «Новленское — Семивраги — Домодедовское кладбище».

Среди муниципальных дорог — подъезд к деревне Борисово, улица 25 лет Октября в микрорайоне Западный, улица Западная в Северном микрорайоне, дорога до деревни Юсупово, дорога от путепровода М-4 до деревни Данилово, Даниловский проезд в селе Шебанцево и улица Авенариуса в микрорайоне Белые Столбы.

Всего в этом году в Подмосковье отремонтируют более 800 участков дорог общей протяженностью более 1,1 тысячи километров. Ремонт проводится путем софинансирования из Дорожного фонда Московской области.

По результатам голосования на портале «Добродел» в Подмосковье в этом году произведут ремонт около 280 участков дорог, что составляет 34% от общей программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах, запланированных на 2022 год.