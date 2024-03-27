27 марта 2024, 12:25
Почти 100 детей из Белгородской области прибыли в лагерь «Родник» в Королеве
Гостей из Белгородской области, около 400 детей и их родителей, разместили в детских оздоровительных лагерях на территории Подмосковья. 91 ребенок отправился в оздоровительно-образовательный центр «Родник» в Королеве.
По прибытии в «Родник» детей встретили представители городской администрации, комитета образования, врачи, сотрудники центра и волонтеры. После обеда гости прошли обязательный медосмотр и ознакомились с правилами лагеря.
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Первый заместитель главы города Светлана Викулова отметила, что была создана комфортная обстановка для гостей, подготовлены интересные программы для экскурсий и развлечений.
«Надеюсь, что ребятам у нас понравится!» — добавила Светлана Викулова.
Гостям предоставили уютные номера, пятиразовое питание, а также оказали помощь врачи и психологи.
Это не первый раз, когда Подмосковье оказывает помощь Белгородской области. В 2022 году порядка 400 жителей приграничных районов, которые подвергались постоянным обстрелам, прибыли в Московскую область и получили необходимую поддержку.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о подготовке детских лагерей для размещения жителей Белгородской области.
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