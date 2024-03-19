Подмосковье 19 марта 2024, 20:44 «Подмосковье с вами!» Воробьев — о помощи жителям Белгорода Воробьев: в Подмосковье разместят 410 детей и мам из Белгородской области Медиасток.рф

Читать 360tv в

Андрей Воробьев сообщил о подготовке детских лагерей для размещения в них жителей Белгородской области. Всего Подмосковье сможет принять 410 человек.

Он написал в своем Telegram-канале, что всем известно о происходящем в Белгороде, поэтому Московская область не может остаться в стороне.

Реклама

«Наша общая задача — позаботиться о детях, обо всех, кому сейчас особенно нужна наша помощь», — заявил Воробьев.

Он добавил, что сейчас детские лагеря готовятся к приему детей и матерей с детьми-инвалидами из Белгородской области

«Подмосковье с вами!» — подчеркнул губернатор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».