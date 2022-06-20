Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников собрались на пикнике в образовательном центре «Взлет» при гимназии имени Примакова. Весь год центр занимался подготовкой школьников к олимпиаде.

Источник фото: телеканал «360»

Занятия ведут титулованные педагоги. Дети приезжают всего на 10-14 дней, но получают большой объем знаний, а также умение этими знаниями пользоваться.

«Ты пришел, у тебя олимпиада, у тебя стресс, а ты все равно взял и выдал. С ними работает психолог, который дает им какие-то инструменты, чтобы можно было вовремя включиться и успокоиться», — рассказывает методист направления «Биология» образовательного центра «Взлет» гимназии имени Примакова Алина Ильева.

Источник фото: телеканал «360»

Как говорят сами школьники, любые усилия в данном случае оправданы — ведь победители обретают путевку в жизнь.

«Этот диплом даст мне возможность поступить в ведущие вузы РФ на специальность, которую я захочу», — поделился победитель заключительного этапа ВсОШ-2021/2022 Всеволод Петров.

«Я планирую стать судьей суда общей юрисдикции, а суды общей юрисдикции рассматривают дела разных отраслей, поэтому мне нужно быть компетентным во всем», — сказал победитель заключительного этапа ВсОШ-2021/2022 Никита Халиков.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году подмосковные школьники завоевали более 300 олимпийских дипломов. Планку по сравнению с прошлым годом повысили практически на 70%. Это второе место среди всех регионов России.

«Стран в мире, где есть система подготовки олимпиадная, как у нас, их нет. Есть близкие, и их можно по пальцам одной руки пересчитать», — отметил методист направления «Астрономия» образовательного центра «Взлет» гимназии имени Примакова Михаил Кузнецов.

Источник фото: телеканал «360»

В следующем году «Взлет» откроет главное учебное здание с лекционными классами, творческими мастерскими и высокотехнологичными лабораториями. А самим потенциальным олимпиадникам преподаватели советуют придерживаться двух главных правил: не давать шансов лени и быть в «тусовке» — в кругу таких же увлеченных единомышленников.

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