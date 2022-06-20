Абитуриентам рассказали, как выбрать вуз и специальность

На что ориентироваться абитуриентам при выборе вуза и факультета в 2022 году? На этот вопрос в интервью «360» ответила ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова.

«360»: Экзаменационная пора в этом году началась с отмены Болонской системы. Что это значит для абитуриентов нынешних?

Ж. Л.: Отмена Болонской системы — это, конечно, событие для системы образования. Но абитуриенту-2022 вот сейчас, на самом деле, бояться нечего. Отмена Болонской системы для высшего образования — это перспективы, это работа на перспективы, это стратегия, которая, как мы очень надеемся, постепенно приведет к новой системе образования, которая будет более интересной, более качественной. И из Болонской системы возьмет все самое интересное, все самое нужное — то, что себя показало на протяжении уже 19 лет.

Источник фото: телеканал «360»

«360»: Конкретно для ваших абитуриентов — для тех, кто идет к вам в вуз, процесс поступления каким-то образом меняется?

Ж. Л.: Начнем с того, что приемная кампания начинает работать 20 июня. Вот уже двери мы открыли и ждем уже абитуриентов, которые готовы к нам прийти. Что поменяется: в этом году в вузы Московской области и, в частности, в наш коломенский вуз, Государственный социальный гуманитарный университет есть возможность поступать через госуслуги. Это, пожалуй, то, что является принципиально новым. Но если говорить еще о способах поступления — это «Почта России», это самому прийти в вуз, подать документы — вам никто не откажет, обязательно примут, и личный кабинет в университете. Есть еще одно очень интересное новшество — это те направления, которые мы в этом году набираем впервые.

«360»: Да, вот как раз о них хотел спросить. Появилось много направлений, новых для учебы. Можете поподробнее об этом рассказать?

Ж. Л.: Давайте начнем с того, что у нас ранее было внебюджетным, но в этом году было принято решение, что в этом году будут выделены бюджетные места. Это такое направление, как логопедия. Мы все прекрасно понимаем, что количество людей, для которых необходимо корректировать и речь, и вообще речевое поведение, их, к сожалению, становится больше. Это касается прежде всего, конечно, детей. Но, как показывает практика, и взрослые люди тоже не отказываются от услуг, если у них появляются проблемы. Ну, например, после инсульта. Далее — психология. Клиническая психология, практическая психология. Мы прекрасно понимаем, что последние события — в частности, и с изоляцией, и с ковидом, и с дистантом, — требуют так называемой психологической помощи и детям, и более старшему поколению. И было принято решение — спрос на это есть, мы уже опросили абитуриентов — открыть такое направление.

Еще одно очень интересное направление — мы давно, честно говоря, боремся за него, давно собирались открыть и наконец-то решились — это адаптивная физкультура. На вопрос о том, почему мы открываем направление «адаптивная физкультура», ответ очень простой: посмотрите в школах, какое количество детей, которые не занимаются физической культурой. На вопрос «почему» ответ очень простой — какие-то хронические, нехронические заболевания — неважно. Есть дети, которые с ОВЗ, ну как мы раньше говорили — с ограниченными возможностями. Для них нужен особый подход. Вот для этого открывается целое отделение физической культуры, где будут работать.

На магистратуре мы открываем новые направления — управленческие, в частности, разговор ведется о том, что мы готовим финансистов и готовим юристов для школы.

Источник фото: телеканал «360»

«360»: Жанна, хотел спросить, как происходит определение этих новых направлений. Это спрос рождает предложение или вы смотрите вперед и прогнозируете то, что эти специалисты будут востребованы?

Ж. Л.: А вы знаете, и первый способ подходит, и второй способ. Иногда вот, например, клиническая психология — это запрос со стороны абитуриентов, со стороны общества. А есть, например, то, что прогнозируется на будущее.

«360»: Абсолютно точно. Последний вопрос у меня буквально. Что посоветуете абитуриентам? Тем, кто, может быть, прямо сейчас решает — как, действительно, прислушаться к себе, понять, что это твое желание, что это твое направление, а не поддаться, может быть, где-то родители хотят видеть тебя кем-то там?

Ж. Л.: Ребят, слушайте прежде всего себя. Это главный залог успеха — слушать прежде всего себя.

«360»: Спасибо большое. Вот такие важные, друзья, советы. Действительно, слушайте себя, ищите, выбирайте, в общем, не стесняйтесь пробовать, приходить в гости и смотреть, как выглядит ваш будущий вуз. Спасибо большое за интервью, у нас в гостях была Жанна Леонова — ректор Государственного социально-гуманитарного университета.