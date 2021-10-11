Премию «Мы рядом ради перемен» вручат активным жителям Подмосковья вечером 11 октября
Победителей ежегодной премии губернатора «Мы рядом ради перемен» объявят в Подмосковье 11 октября. Гостей, участников и зрителей ждет программа в двух форматах: онлайн и офлайн. Трансляция премии начнется в 19:00 на YouTube-канале «360 Новости».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что премию «Мы рядом» создали для поддержки неравнодушных жителей.
Смысл ее — поддержать самых неравнодушных, активных граждан, общественные организации, волонтеров, которые помогают, реализуют свои проекты в самых разных уголках Подмосковья по очень чувствительным социальным темам
Ведущими церемонии станут российская телеведущая Ольга Бузова и телеведущий, юморист Азамат Мусагалиев.
Организаторы готовят к подключению сразу около 50 точек в разных уголках Московской области.
«В этом году премия губернатора называется „Мы рядом ради перемен“. Посвящена она в первую очередь неравнодушным людям, которые улучшают качество жизни отзывчивостью», — сказала министр по социальным коммуникациям Московской области Екатерина Швелидзе.
В состав жюри вошли именитые деятели разных сфер, среди которых Лео Бокерия, Анатолий Торкунов, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Бутман.