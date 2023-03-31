Подмосковье 31 марта 2023, 17:55 Победителей конкурса «В мире финансов» назвали в Подмосковье

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Конкурс «В мире финансов» прошел в Подмосковье в марте. Школьники и студенты попробовали себя в качестве сценаристов, режиссеров и операторов видеороликов, а также художников и создателей комиксов на экономическую тему.

Как рассказали в Министерстве экономик и финансов Подмосковья, победителей выбирали в четырех номинациях. Это «Бюджет глазами ребенка», «Комикс», «Видеоролик» и «Компьютерная игра». Для участия конкурсанты готовили проекты по темам личного, семейного, местного, регионального и федерального бюджетов. Жюри оценивали перспективность внедрения идеи и реалистичность. В финал вышли представители 57 округов.

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Победителем конкурса в номинации «Бюджет глазами ребенка» стала пятиклассница из Балашихи Ангелина Тухикян. Лучший комикс представила семиклассница из Дмитрова Элиза Серобян, лучший видеоролик — третьеклассник из Орехово-Зуева Кирилл Нефедов, а компьютерную игру — ученики 11-го класса из Балашихи Диана Быхчина и Георгий Попков.

Как отметила глава министерства Наталия Масленкина, конкурс провели в Подмосковье впервые. Он поможет повысить уровень финансовой грамотности у детей.

«Такая форма интересна для ребят и помогает формировать правильное понимание сути финансовых инструментов. Мы надеемся, что полученные в ходе подготовки к конкурсу знания станут для подрастающего поколения основой формирования правильных навыков финансово грамотного человека и укрепят их финансовую безопасность и успех», — отметила она.

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