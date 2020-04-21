Подмосковные инспекторы ГИБДД и волонтеры раздали более двадцати тысяч масок за день

В Подмосковье инспекторы ГИБДД и волонтеры раздали защитные маски. Только за один день — более двадцати тысяч наборов. Причем многие водители отказывались — мол, у нас есть, сшили, заказали, отдайте тем, кому нужнее. Так что жители области, которые решили не тратиться на средства защиты, масками теперь обеспечены.

Пандемия коронавируса основательно почистила подмосковные дороги. Машин мало. И если сначала чувствуется напряжение водителей, которые держат наготове цифровой пропуск, то оно быстро рассеивается. Стоит только инспектору протянуть маску и пожелать доброго пути.

Источник фото: телеканал «360»

А на улицы города тем временем вышли волонтеры.

«Прохожим, которые ходят без маски, мы раздаем бесплатные. В комплект входит две маски и информационное письмо», — рассказал волонтер Юрий Юдаков.

Источник фото: телеканал «360»

О том, действительно ли помогают медицинские маски обезопасить себя, эксперты продолжают спорить. Главная мысль противников такой защиты — носить маску должен заболевший человек. Но в России зафиксирован небывалый рост бессимптомных носителей. Так что лишним этот аксессуар точно не будет.

Инспекторы ГИБДД и волонтеры еще не раз выйдут на дороги, чтобы пополнить запасы жителей — от правительства Московской области они получили 250 тысяч упаковок со средствами защиты.