Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал интервью телеканалу «Россия 24». В прямом эфире он рассказал об эффекте режима самоизоляции пропускной системы в регионе.

Андрей Воробьев отметил, что по статистике абсолютное большинство людей соблюдают самоизоляцию.

Мы стараемся держать индекс выше 3, специально контролируем и стараемся жителям объяснять. Режим самоизоляции, безусловно, дает результаты. Он позволяет сдержать рост количества заболеваний Андрей Воробьев.

Однако расслабляться рано. Нужно добиться того, чтобы количество выздоровевших пациентов хотя бы сравнялось с числом новых заболевших. Пока в регионе наблюдается отрицательный баланс — госпитализируют больше, чем выписывают.

Губернатор отметил, что пропускная система — «вещь неприятная, но необходимая». Он подчеркнул, что эффект от нее наблюдается во всем регионе. Сейчас на улицу выходят только те, кому это действительно необходимо.

«У нас нет количества камер (чтобы следить и штрафовать — прим. ред), много федеральных трасс. Поэтому мы работаем в городах, адресно и аккуратно. Камеры тоже есть, и ими тоже пользуются в городах. Это позволяет мерить процент самоизоляции», — пояснил Воробьев.

Губернатор Московской области пристально следит за распространением коронавируса в регионе. Он держит жителей в курсе последних событий, рассказывая им об нововведениях в своем Instagram.

По последней информации, в Московской области зафиксировали 5959 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 186 человек полностью выздоровели — их выписали домой. Еще 49 пациентов скончались.