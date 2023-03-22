Подмосковье 22 марта 2023, 15:03 Площадка для занятий стрельбой из лука появится в училище олимпийского резерва в Бронницах

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Площадка для занятий стрельбой из лука и здание для обслуживания лодок откроется в центре гребного спорта государственного училища олимпийского резерва в Бронницах. Они заработают летом 2023 года.

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Лукодром с искусственным покрытием на 20 мишеней, а также площадка для разминки и теплое укрытие на 12 позиций заняло площадь 1,2 тысячи квадратных метров. На территории центра также открыли здание для эллинга, хранения и обслуживания лодок, а также площадки для подготовки и игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

В проект вложили 30 миллионов рублей, а проведение работ контролировала компания «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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