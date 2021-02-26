Плановую работу после ковида возобновили в 19 больницах Подмосковья

Еще восемь медицинских учреждений из Подмосковья вернулись к плановой работе после лечения пациентов с коронавирусом. Теперь вновь перепрофилированных больниц в регионе 19.

Они были временными ковид-госпиталями. Об этом рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова. Она подчеркнула, что эпидемическая ситуация на территории региона продолжает улучшаться.

Мы наблюдаем устойчивое снижение новых случаев заболевания. Это позволяет вернуть наши временные госпитали уже к прежнему режиму работы Светлана Стригункова.

По ее словам, ранее плановую помощь восстановили в 11 точках, а теперь еще в восьми — в Щелкове, Клину, Серебряных Прудах и других городских округах.

Во всех медицинских центрах, где раньше лечили пациентов с коронавирусом, теперь проводят полную дезинфекцию. Врачи пройдут обследования перед возвращением к плановой работе.

Сворачивание ковидных коек продолжается по всей Московской области. У жителей появится больше талонов на запись к врачам, лечащим, например, онкологические заболевания и патологии в работе сердца, суставов.