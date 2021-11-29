Пять туристических маршрутов Подмосковья отнесли к числу лучших в России

Пять туристических проектов в Московской области получили всероссийскую премию «Маршрут года». Всего в финале было 275 участников из 53 регионов страны.

В комитете по туризму Подмосковья подчеркнули, что Гран-при получил маршрут «Коломенский трамвай желаний».

Вместе с тем первые места заняли программы «Экскурсия для детей с Фаролеро» в Сергиевом Посаде, «Прозрачный след. От камушного промысла к современным технологиям» в Клину.

Одним из передовых маршрутов, связанных с приключениями, назвали экскурсию «Квест Марины Мнишек» в Коломне. У нее третье место.

Бронзу номинации «Лучший маршрут на производство» взяла фабрика «Иней», создающая елочные украшения в Павловском Посаде.