Пять подмосковных вузов вошли в топ-100 лучших по стране

Пять подмосковных вузов вошли в топ-100 лучших в России, согласно десятому рейтингу агентства RAEX. Об этом рассказала зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«В список лучших попали университет „Дубна“, он разместился на 62-м месте, повысили свои позиции Московский государственный областной университет — 65-е место, Технологический университет в Королеве занял 71-ю позицию, Государственный гуманитарно-технологический университет Орехово-Зуева на 88-м месте и государственный социально-гуманитарный университет Коломны на 92-м месте», — сообщила Ирина Каклюгина.

Рейтинг агентства RAEX основан на статистических показателях, а также результатах опросов свыше 70 тысяч респондентов.

Наши вузы традиционно входят в список лучших, особенно приятно, что они ежегодно укрепляют свои позиции. Это большая победа Ирина Каклюгина заместитель председателя правительства Московской области.

Зампред добавила, что скоро начнется приемная кампания в областные вузы и колледжи. В регионе работает информационный ресурс «Учись и работай в Подмосковье». Это площадка для всех желающих продолжить свое образование в одном из средних специальных или высших учреждений региона.