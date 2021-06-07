Более 22 тысяч школьников написали ЕГЭ по профильной математике в Подмосковье

В Подмосковье сегодня свыше 22 тысяч выпускников написали ЕГЭ по профильной математике. Об этом сообщила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«Это один из самых сложных экзаменов, но он необходим ребятам для поступления в вузы на ряд специальностей. Как и предыдущие испытания, этот ЕГЭ в регионе прошел штатно, без нарушений», — отметила Ирина Каклюгина.

Для проведения экзаменов в регионе был задействован 271 пункт.

«Математика традиционно входит в число самых массовых ЕГЭ, уступая лишь экзамену по русскому языку. Много общаюсь со старшеклассниками и все чаще слышу, что ребята хотят связать свою жизнь с IT-направлениями. А для этого знать профильную математику просто необходимо. Уверена, что сегодня у ребят получилось справиться с волнением и продемонстрировать все свои знания», — добавила зампред областного правительства.

«Хочу стать web-разработчиком, без профильной математики никуда. Очень долго готовился, ведь к высоким баллам ведут сильная увлеченность и целеустремленность. У меня такая цель есть. Признаюсь, было сложно, пришлось поразмыслить над некоторыми заданиями. Атмосфера в пункте проведения была позитивная, спокойная, никто не мешал думать. Надеюсь, что результаты будут хорошие и я пройду на бюджет», — поделился выпускник школы г. о. Мытищи Владислав Лукьянов.

Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ по математике не позднее 23 июня. Выпускники, которые по уважительным причинам сегодня не смогли прийти в пункт проведения, смогут сдать экзамены в дополнительный день — 29 июня.