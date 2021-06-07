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    07 июня 2021, 20:06

    Более 22 тысяч школьников написали ЕГЭ по профильной математике в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    В Подмосковье сегодня свыше 22 тысяч выпускников написали ЕГЭ по профильной математике. Об этом сообщила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

    Более 22 тысяч школьников написали ЕГЭ по профильной математике в Подмосковье

    «Это один из самых сложных экзаменов, но он необходим ребятам для поступления в вузы на ряд специальностей. Как и предыдущие испытания, этот ЕГЭ в регионе прошел штатно, без нарушений», — отметила Ирина Каклюгина.

    Для проведения экзаменов в регионе был задействован 271 пункт.

    «Математика традиционно входит в число самых массовых ЕГЭ, уступая лишь экзамену по русскому языку. Много общаюсь со старшеклассниками и все чаще слышу, что ребята хотят связать свою жизнь с IT-направлениями. А для этого знать профильную математику просто необходимо. Уверена, что сегодня у ребят получилось справиться с волнением и продемонстрировать все свои знания», — добавила зампред областного правительства.

    «Хочу стать web-разработчиком, без профильной математики никуда. Очень долго готовился, ведь к высоким баллам ведут сильная увлеченность и целеустремленность. У меня такая цель есть. Признаюсь, было сложно, пришлось поразмыслить над некоторыми заданиями. Атмосфера в пункте проведения была позитивная, спокойная, никто не мешал думать. Надеюсь, что результаты будут хорошие и я пройду на бюджет», — поделился выпускник школы г. о. Мытищи Владислав Лукьянов.

    Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ по математике не позднее 23 июня. Выпускники, которые по уважительным причинам сегодня не смогли прийти в пункт проведения, смогут сдать экзамены в дополнительный день — 29 июня.