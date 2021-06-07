Девять подмосковных школ вошли в число лучших технических СОШ России

Девять подмосковных школ вошли в рейтинг лучших в России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEX. Об этом рассказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны на естественно-математические и инженерно-технические специальности.

«Подмосковные школы ежегодно входят в данный рейтинг и сохраняют высокие позиции — это очень почетно. Среди школ региона самый высокий показатель у Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном — он расположился на восьмом месте рейтинга», — сообщила Ирина Каклюгина.

В число лучших школ также вошли Королевский лицей научно-инженерного профиля, физико-математический лицей № 5 в Долгопрудном, Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Балашихинский лицей, школа № 6 в Мытищах, лицей № 14 в Жуковском, гимназия № 2 в Раменском и лицей № 8 в Электростали.

Ранее сообщалось, что более 22 тысяч выпускников написали ЕГЭ по профильной математике в Подмосковье.