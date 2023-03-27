Важное 27 марта 2023, 14:29 Луховицы — в центре внимания. Пять округов Подмосковья попали в зону риска по половодью Министр экологии Подмосковья назвал топ-5 округов в зоне риска по подтоплениям

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Пять городских округов Подмосковья попали в список с самым высоким риском подтоплений. Среди них Истра, Луховицы, Красногорск, Дмитров, Можайск. По данным МЧС, высота снежного покрова — до 57 сантиметров, что вдвое выше нормы. Об этом рассказал министр экологии региона Тихон Фирсов.

Он добавил, что вскрытие льда в Подмосковье уже произошло во второй половине марта.

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«Округа с наиболее высоким риском подтопления — это Луховицы, Красногорск, Истра, Дмитров и Можайск. По данным МЧС, риски подтопления — 6244 жилых дома, до 32 тысяч человек, 78 участков дорог и 38 городских округов», — подчеркнул Фирсов на заседании под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

По словам министра, сейчас свыше 50 подтоплений в 22 округах. Это около 18 СНТ и 300 приусадебных участков. Причина — резкая смена температуры, таяние снега, обильные дожди. Угрозы жизни и здоровью нет, эвакуация жителей не требуется.

Луховицы — в центре внимания

Андрей Воробьев поручил усилить контроль за подтоплениями на юго‑востоке Подмосковья. В первую очередь, по его словам, это касается Луховиц.

Министр экологии Подмосковья подтвердил, что Луховицы — в центре внимания.

Основная зона риска — Луховицы. По прошлому году там 10 участков автодорог было затоплено. Сегодня подтопления по восьми. Видим, что переливы там от 50 до 100 сантиметров. Тихон Фирсов

Ежегодная зона подтопления в Луховицах — село Слемские Борки. Глава городского округа, сотрудники администрации, МЧС обошли все 136 домов, в том числе определили 31 заброшенную зону.

«Со всеми жителями там переговорили, выделили плавающие средства и два автомобиля для перевозки. Жители сами приняли решение остаться, при этом есть постоянная связь с ними, уже обеспечена доставка продуктов, медикаментов», — подчеркнул Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что в городском округе оперативно обеспечили доставку продуктов, перевозку. Мобилизовали технику и катера для доставки продуктов.

Общая паводковая ситуация

Сейчас наибольшее повышение воды наблюдается в реках Исконе и Протве — это Можайск и Наро-Фоминск.

«Затопление поймы отмечается на реках Северке в Ступине, Пахре в Подольске, Лусянке в Можайске, Оке в Коломне и Наре в Наро-Фоминске. В ближайшие сутки на большинстве рек продолжится повышение уровня воды — они составят от полуметра до метра. Затопления поймы сохраняется. На Исконе и Протве половодье в ближайшие трое суток прекратится», — доложил Фирсов.

Он сообщил, что в настоящее время установлено 166 вешек в 40 городских округах. Уровень поднятия воды контролируют.

«Это дает возможность быстрее информировать и МЧС, и ГИБДД, если мы увидим, что это будет разливаться на пойме и будет нести угрозу близлежащим поселкам. Сейчас в критической зоне — Клин, Балашиха, Егорьевск, Истра, Луховицы и Талдом», — заключил министр.

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