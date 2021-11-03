Пять аварийных домов снесли на Школьной улице в Сергиевом Посаде

Пять домов, признанных аварийными, снесли на Школьной улице в Сергиевом Посаде. Жильцов заранее переселили в новые квартиры.

Как рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, в округе ликвидировали 33 помещения с января. Это самострои, недострои и ветхие здания.

Среди них и пять аварийных жилых домов № 1, 5, 7, 9, 15 на Школьной улице.

Они были построены в 1949 году. Двухэтажные кирпичные здания признали аварийными Владислав Гордиенко.

Было принято решение снести их. При этом жильцы получили квартиры по программе переселения из аварийных домов в Подмосковье.

За последние четыре года в Сергиевом Посаде выявили 139 незавершенных построек — 45 оказались самовольными.

Снесли или привели в порядок уже 81 помещение. Это 58% от общего количества. Работа продолжается.