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    03 ноября 2021, 12:09

    Пять аварийных домов снесли на Школьной улице в Сергиевом Посаде

    Министр архитектуры Гордиенко: 5 аварийных жилых домов снесли в Сергиевом Посаде

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Пять домов, признанных аварийными, снесли на Школьной улице в Сергиевом Посаде. Жильцов заранее переселили в новые квартиры.

    Пять аварийных домов снесли на Школьной улице в Сергиевом Посаде | Изображение 1

    Как рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, в округе ликвидировали 33 помещения с января. Это самострои, недострои и ветхие здания.

    Среди них и пять аварийных жилых домов № 1,  5,  7,  9,  15 на Школьной улице.

    Они были построены в 1949 году. Двухэтажные кирпичные здания признали аварийными

    Владислав Гордиенко.

    Было принято решение снести их. При этом жильцы получили квартиры по программе переселения из аварийных домов в Подмосковье.

    Пять аварийных домов снесли на Школьной улице в Сергиевом Посаде | Изображение 2

    За последние четыре года в Сергиевом Посаде выявили 139 незавершенных построек — 45 оказались самовольными.

    Снесли или привели в порядок уже 81 помещение. Это 58% от общего количества. Работа продолжается.