Ключи от новых квартир вручат 68 жителям аварийных домов Солнечногорска до конца года
Минстрой Подмосковья: 68 жителей аварийных домов Солнечногорска переедут в новостройку до конца года
Еще более 65 жителей аварийных домов Солнечногорска переедут в новые квартиры к концу года. Они получат их в многоэтажке на Школьной улице микрорайона ЦМИС.
Как сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, ключи вручат по президентскому проекту «Жилье и городская среда».
До конца года ключи от квартир получат 27 семей, 68 человек переедут в новое жилье
В новостройку переедут жители аварийных домов № 14, 17, 18, 20 на улице Безверхова, № 39 на Банковской улице и № 15, 21, 23, 25/22, 26 на Сенежской улице.
«Завершить переселение жителей планируем до конца года», — отметили в Минстрое Подмосковья.
В 2021-м по президентскому проекту планируют расселить 1,3 тысячи семей из аварийных домов Московской области. Это коснется более чем 2,9 тысячи человек.