Пирсы и лодочная станция появятся на берегу Оки в Кашире
Благоустройство набережной реки Оки началось в Кашире. Уже идет расчистка территории. Она преобразится к осени.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что новое место отдыха появится на берегу реки, в районе Нижней Набережной и Фабричной улиц.
Новая набережная, уверен, обязательно станет точкой притяжения для всех жителей города и туристов
Михаил Хайкин.
На набережной обустроят открытый пляж, прогулочную зону, лодочную станцию, родники.
Жители увидят здесь новые места отдыха, пирсы для купания и рыбаков, игровые и спортивную площадки.
Появится площадь для разных мероприятий, сделают единый прогулочный маршрут из деревянного настила.
Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.