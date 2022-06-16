Пирсы и лодочная станция появятся на берегу Оки в Кашире

Благоустройство набережной реки Оки началось в Кашире. Уже идет расчистка территории. Она преобразится к осени.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что новое место отдыха появится на берегу реки, в районе Нижней Набережной и Фабричной улиц.

Новая набережная, уверен, обязательно станет точкой притяжения для всех жителей города и туристов Михаил Хайкин.

На набережной обустроят открытый пляж, прогулочную зону, лодочную станцию, родники.

Жители увидят здесь новые места отдыха, пирсы для купания и рыбаков, игровые и спортивную площадки.

Появится площадь для разных мероприятий, сделают единый прогулочный маршрут из деревянного настила.

Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.