Пешеходный переход в поселке Удельном в Раменском отремонтируют в 2023 году | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 20:18 Поделиться Telegram

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Viber Пешеходный переход в поселке Удельном в Раменском отремонтируют в 2023 году

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья начал поиски подрядчика для реконструкции разноуровнего пешеходного перехода в дачном поселке Удельная в Раменском округе. Работы планируют завершить в 2023 году, сообщили в ведомстве.

Переход появится в районе Первомайской улицы, рассказала глава комитета Елена Волкова. Работы проведут за счет бюджета Подмосковья по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о старте подачи отопления в социальные учреждения региона с 12 сентября. Тепло придет в больницы, школы и детские сады области.

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