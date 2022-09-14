Пешеходный переход в поселке Удельном в Раменском отремонтируют в 2023 году | 360°

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Пешеходный переход в поселке Удельном в Раменском отремонтируют в 2023 году

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья начал поиски подрядчика для реконструкции разноуровнего пешеходного перехода в дачном поселке Удельная в Раменском округе. Работы планируют завершить в 2023 году, сообщили в ведомстве.

Переход появится в районе Первомайской улицы, рассказала глава комитета Елена Волкова. Работы проведут за счет бюджета Подмосковья по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о старте подачи отопления в социальные учреждения региона с 12 сентября. Тепло придет в больницы, школы и детские сады области.

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Раменское

Ремонтные работы

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