Подмосковье 16 мая 2023, 12:27 Пешеходный переход через железную дорогу в Люберцах построят до конца года

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Пролет надземного перехода через железную дорогу Казанского направления смонтировали в Люберцах. Завершить работы планируют в третьем квартале 2023 года.

Объект начали строить по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По словам главы Минтранса Алексея Гержика, длина объекта составит 66 метров, а общая масса металлоконструкций — 160 тонн.

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«Сейчас идет подготовка к остеклению и внутреннему обустройству надземного перехода. Завершить строительство перехода планируется в третьем квартале 2023 года, он соединит улицы Ленина и Карла Либкнехта и обеспечит локальную пешеходную связанность внутригородских территорий Люберец», — добавил он.

Переход от платформы Ухтомский до станции Люберцы-1 считают одним из самых опасных на этом направлении. Пешеходный переход даст жителям возможность комфортно пересекать пути. Он также обеспечит движение поездов «Зеленоград — Раменское».

В ходе строительства также установят лифты и обустроят пешеходную зону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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