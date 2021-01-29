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    29 января 2021, 19:02

    Жители Чулкова смогут онлайн следить за самосвалами и строительными отходами в песчаном карьере

    Анастасия Аброськина, Дария Сенникова

    В песчаном карьере вблизи деревни Чулково проверки стали уже регулярными. Сначала жители предположили, что под видом строительных грунтов сюда могут свозить бытовые отходы. Ситуацию взяли под строгий контроль в правительстве Подмосковья. Уже известно, что полигона или незаконной свалки здесь нет.
    Жители Чулкова смогут онлайн следить за самосвалами и строительными отходами в песчаном карьере | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Но что сегодня свозят к карьеру самосвалы из Москвы? Узнавал корреспондент «360».

    Сюда поступает грунт, вывозимый с территории строительства рядом с МГУ имени Ломоносова. Его направляют предприятию «Аметист», которое рекультивирует отходы.

    Однако обеспокоенность жителей вызывал поток машин. Они опасались, что в карьер могут свозить бытовой мусор, который способен вызвать неприятный запах.

    Что уже сделали?

    За проверки взялись специалисты Минэкологии Подмосковья, Росприроднадзора и других ведомств. Уже сейчас на этом месте в Раменском округе дежурит мобильная лаборатория.

    Для спокойствия жителей здесь установили видеокамеры. Они появились при въезде и на каждой площадке для переработки строительных отходов. А все машины строго проверяют перед тем, как они оставят здесь содержимое. Если что-то не устроит, савосвалы развернут обратно.

    Жители Чулкова смогут онлайн следить за самосвалами и строительными отходами в песчаном карьере | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Следить за самосвалами жители могут и онлайн через портал администрации Раменского округа. Это отметил заместитель министра экологии и природопользования региона Владимир Воронцов. Все камеры расположены так, чтобы было видно все, что есть в кузове.

    Специалисты установили, что в карьер привозят строительные отходы самого низкого класса опасности. Бытового мусора здесь нет, отметил гендиректор компании «Аметист» Дмитрий Бойко.

    Камни, древесина — это то, что образовалось после сноса зданий и гаражей рядом с МГУ. В столичные компании везут то же самое. Точки приемки не только в Подмосковье

    Дмитрий Бойко.

    Вместе с тем на карьер регулярно приезжают с проверками. Об этом сообщил старший инспектор в сфере охраны окружающей среды Подмосковья Илья Костерин.

    Жители Чулкова смогут онлайн следить за самосвалами и строительными отходами в песчаном карьере | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Ежедневные дежурства как в ночное время, так и в дневное», — уточнил он.

    Для контроля качества воздуха установят стационарный пост от Минэкологии. А сейчас здесь дежурит мобильная лаборатория, рассказала председатель комиссии по экологии Общественной палаты региона Елена Гришина.

    Есть запах дерева. Мы видим, что деревянные отходы складываются в одно место. Потом они будут переработаны в щепу

    Елена Гришина.

    Итог всех переработок — восстановленная земля. Ей и засыпают бывший песчаный разрез для рекультивации.