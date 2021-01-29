Жители Чулкова смогут онлайн следить за самосвалами и строительными отходами в песчаном карьере
Но что сегодня свозят к карьеру самосвалы из Москвы? Узнавал корреспондент «360».
Сюда поступает грунт, вывозимый с территории строительства рядом с МГУ имени Ломоносова. Его направляют предприятию «Аметист», которое рекультивирует отходы.
Однако обеспокоенность жителей вызывал поток машин. Они опасались, что в карьер могут свозить бытовой мусор, который способен вызвать неприятный запах.
Что уже сделали?
За проверки взялись специалисты Минэкологии Подмосковья, Росприроднадзора и других ведомств. Уже сейчас на этом месте в Раменском округе дежурит мобильная лаборатория.
Для спокойствия жителей здесь установили видеокамеры. Они появились при въезде и на каждой площадке для переработки строительных отходов. А все машины строго проверяют перед тем, как они оставят здесь содержимое. Если что-то не устроит, савосвалы развернут обратно.
Следить за самосвалами жители могут и онлайн через портал администрации Раменского округа. Это отметил заместитель министра экологии и природопользования региона Владимир Воронцов. Все камеры расположены так, чтобы было видно все, что есть в кузове.
Специалисты установили, что в карьер привозят строительные отходы самого низкого класса опасности. Бытового мусора здесь нет, отметил гендиректор компании «Аметист» Дмитрий Бойко.
Камни, древесина — это то, что образовалось после сноса зданий и гаражей рядом с МГУ. В столичные компании везут то же самое. Точки приемки не только в Подмосковье
Вместе с тем на карьер регулярно приезжают с проверками. Об этом сообщил старший инспектор в сфере охраны окружающей среды Подмосковья Илья Костерин.
«Ежедневные дежурства как в ночное время, так и в дневное», — уточнил он.
Для контроля качества воздуха установят стационарный пост от Минэкологии. А сейчас здесь дежурит мобильная лаборатория, рассказала председатель комиссии по экологии Общественной палаты региона Елена Гришина.
Есть запах дерева. Мы видим, что деревянные отходы складываются в одно место. Потом они будут переработаны в щепу
Итог всех переработок — восстановленная земля. Ей и засыпают бывший песчаный разрез для рекультивации.