Незаконную свалку в Раменском устранят под контролем местных жителей

Жители Чулкова в Раменском городском округе жаловались в социальных сетях на незаконную свалку вывозимого из Москвы мусора. Она находится в карьере около деревни. Власти Подмосковья взяли ситуацию под свой контроль. Присоединились ним и общественники.

Минэкологии региона проводить проверку. После нее будут приняты решения. Ситуацию прокомментировал зампредседателя правительства Московской области Андрей Разин.

Действительно, был большой всплеск жалоб в социальных сетях. Связано это с тем, что с территории Москвы вывозится большой объем строительных отходов и грунтов с площадки МГУ. С людьми мы дважды проводили совместные рейды. Замеряли все показатели. Запаха нет. Жителей завели на площадку — показали Андрей Разин.

По его словам, местные жители боятся, что под строительными грунтами будут захоранивать твердые коммунальные отходы.

«С коллегами договорились, что организовываем общественный контроль», — подчеркнул он.

Разин уточнил, что на территории бывшего Раменского ГОКа работают три предприятия. До конца первой в этом году рабочей недели на всех площадках будут установлены видеокамеры. В частности, на въезде и на площадках переработки строительных отходов.

Кроме того, власти предложат жителям городского округа самим сформулировать требования к пункту общественного контроля, который развернут этой территории. На ближайшее время запланированы выезды с активистами.

«От строительных отходов запаха нет, там рядом еще очистные. Была проведена проверка прокуратурой, Роспотребнадзором. Все коллеги на объекте, смотрим. Пока что критических проблем не видим, но с людьми будем общаться и организовывать постоянный контроль с участием активистов», — резюмировал Разин.

Грунт вывозят с территории очистки и строительства около МГУ имени Ломоносова на территорию ООО «Аметист» с 29 декабря. На территории карьера между Михайловской Слободой, Чулково и Еганово компания «Аметист» осуществляет рекультивацию строительных отходов и грунтов.