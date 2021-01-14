Минэкологии Подмосковья: незаконной свалки бытового мусора вблизи Чулково нет

В отработанном песчаном карьере вблизи деревень Чулково и Еганово Раменского округа нет полигона или незаконной свалки бытового мусора. В связи с жалобами местных жителей Минэкологии Подмосковья совместно с Росприроднадзором, а также природоохранной прокуратурой провело проверку предприятий, которые работают на этой территории.

На территории карьера работают четыре лицензированных предприятия, специализирующихся на утилизации строительных грунтов. Это ООО «Вива Транс», ООО «Грунт Эко», ООО «Аметист» и ООО «Геоэкотехстрой». Ни полигона, ни незаконной свалки бытового мусора на этой территории нет.

Беспокойство у жителей вызывает поток машин, они предположили, что под видом строительных грунтов в карьер завозят бытовые отходы, что может привести к появлению неприятного запаха. Для исключения этой возможности организованы ночные дежурства инспекторского состава. Качество атмосферного воздуха проверила мобильная лаборатория 5, 7, 9 и 13 января — превышений ПДК не было обнаружено.

Также для того, чтобы жители были максимально осведомлены, в зоне въезда и разгрузки машин установлены камеры, ведутся работы для вывода трансляции на сайт администрации Раменского округа. Рассматривается вопрос установки датчиков измерения загрязнения воздуха.

Для выработки плана организации общественного контроля 16 января пройдет встреча представителей Минэкологии региона, руководства предприятий и жителей ближайших деревень.

Ранее «Вести» сообщали о том, что прокуратура Раменского «проведет проверку законности свалки рядом с деревней Чулково». Телеканал уточнял, что поступают жалобы от местных жителей на неприятные запахи.