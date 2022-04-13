Первый всероссийский митап для подростков прошел в Подмосковье

В Люберцах прошел первый всероссийский митап для подростков в рамках проекта «Точка Юниор». В мероприятии уникального формата приняли участие подростки от 14 до 18 лет, представители бизнеса и власти. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области.

Мероприятие было организовано фондом «Контент» при поддержке Российского движения школьников и Фонда социальных инвестиций в рамках проекта «Точка Юниор».

«Подобные мероприятия, благодаря своему необычному формату, нацелены на создание эффективной площадки для коммуникации между подростками со всех уголков страны и представителями самых разных областей — от бизнеса до политики и экспертных сообществ. Взаимодействуя между собой, представители разных поколений сообща работают на наше общее будущее», — отметила директор по внешним связям фонда «Контент» Кристина Колесникова.

В начале мероприятие прошла питч-сессия, на ней учащиеся школ Подмосковья и других регионов России презентовали свои проекты, а затем получили обратную связь от экспертов. Особое внимание уделяли идеям, которые можно реализовать в кратчайшие сроки.

Также участники проекта имели возможность обсудить проекты в формате открытых диалогов с экспертами и узнать, как уже в самом юном возрасте заинтересовать крупные компании своими идеями.

«Для меня непривычно выступать в таком формате. Я привык видеть перед собой взрослые серьезные лица. А сейчас я вижу много счастливых молодых лиц, лиц с горящими глазами. Вы живете в состоянии постоянного потока, и это состояние дает вам множество возможностей. Остается этими возможностями воспользоваться», — поддержал участников проекта первый заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич.

Следующий «Митап.Юниор» пройдет в Новосибирске 27–28 апреля 2022 года.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев на открытии всероссийского форума лучших региональных практик «Жить и воспитываться в семье» призвал разрабатывать новые практики решения проблем детей-сирот.