Школьники Подмосковья организовали акцию по сбору гуманитарной помощи для Донбасса

Школьники Подмосковья включились в сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик и военных. Дети создают рисунки о мире, добре и дружбе, а волонтеры кладут их в коробки с гуманитарной помощью. Об этом на заседании правительства рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона рассказал, что в минувшую субботу в гимназии имени Примакова ученики встретились с известным блогером Владом Кобяковым.

«В рамках встречи дети выдвинули одну добрую и правильную инициативу», — рассказал Андрей Воробьев.

Ученики гимназии по видеосвязи рассказали главе региона, что в ходе беседы с блогером Кобяковым подняли тему добра. Так появилась идея об оказании гуманитарной помощи для ЛНР и ДНР. Блогер инициативу одобрил и заявил, что это очень важно, если молодежь Московской области поможет людям добрыми делами.

Источник фото: телеканал «360»

«На собрании старост я поддержал идею о начале акции по сбору гуманитарной помощи для людей из ЛДНР, о которой вскоре я рассказал на школьной ассамблее», — рассказал один из учеников.

Еще один школьник добавил, что помощь может быть разной от бытовых вещей до открыток и писем. Гимназисты призвали все школы Московской области присоединиться к их акции, чтобы всем вместе делать добро.

«Мы надеемся, что наша помощь, наши добрые сердца помогут тем людям, которые сейчас действительно нуждаются в помощи», — добавила директор гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе.

Андрей Воробьев поблагодарил директора и учеников гимназии за инициативу и за то, что они поднимают такие важные вопросы. Губернатор призвал глав муниципалитетов обратить внимание на акцию детей.

«Очень важно, мне кажется, это и в семье обсудить. Кто-то может рисунок нарисовать, кто-то — помочь медикаментами, детским питанием. Мы постараемся до всех довести. Нас сейчас все главы слышат. Давайте попробуем. Я очень надеюсь, что с вашей помощью, вовлеченностью мы сможем много добрых дел сделать», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

С конца февраля жители Московской области отправили в Донецкую и Луганскую народную республики более 800 тонн гуманитарной помощи. Сейчас в регионе работают 130 пунктов, куда жители могут принести продукты питания и средства гигиены для жителей Донбасса. Адреса, контактные телефоны и режим работы можно посмотреть на платформе движения «Волонтеры Подмосковья».