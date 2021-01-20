Первый в Подмосковье мобильный пункт вакцинации от коронавируса откроется в ТЦ «Мега Химки»

В Подмосковье начнут работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Первый такой пункт откроется 21 января в торговом центре «Мега Химки». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

В ТЦ «Мега Химки», как и в других крупных торговых центрах региона, начнет работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Сделать прививку там смогут все желающие старше 18 лет и не имеющие противопоказаний. Нужны только паспорт и полис ОМС.

«Наша задача сейчас — сделать вакцинацию против COVID-19 максимально доступной для жителей Московской области. Пункты вакцинации в торговых центрах — это хорошее подспорье в вопросе массовой прививочной кампании. Многим жителям удобно совместить необходимые рутинные дела с заботой о своем здоровье. Такие пункты, включая Химки, уже развернуты в девяти муниципалитетах Подмосковья», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Поставить прививку в торговом центре «Мега Химки» можно будет с 21 января без записи. Принимать пациентов в мобильном пункте будут медицинские работники Химкинской больницы.

Прием будет вестись с 12:00 до 22:00 семь дней в неделю. Пункт расположен в Центре культуры, на первом этаже.

За день в нем смогут вакцинировать не менее 50 человек. Сделать прививку от коронавируса можно и в поликлинике. Для этого нужно записаться по телефону 122, через портал госуслуг, а также в самой поликлинике.

Противопоказаниями к вакцинации являются: сильные аллергические реакции, обострения хронических заболеваний, беременность и период кормления грудью.

Всего на сегодняшний день прививку поставили более 31 тысячи жителей региона.

В Московской области привить от коронавируса планируют 3,6 миллиона жителей. Вакцинация добровольная.